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«Я просто возмущена тем, что пишут!» Татьяна Тарасова — о проблемах с сердцем

«Я просто возмущена тем, что пишут!» Татьяна Тарасова — о проблемах с сердцем
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возмущена новостями о проблемах с сердцем и вызове скорой помощи.

«Я просто возмущена тем, что пишут! Я нормально себя чувствую и никого не вызывала», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил, что Татьяна Тарасова ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. По данным телеграм-канала, медикам удалось стабилизировать состояние Тарасовой на месте. От госпитализации заслуженный тренер СССР отказалась.

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