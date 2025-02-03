«Я просто возмущена тем, что пишут!» Татьяна Тарасова — о проблемах с сердцем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возмущена новостями о проблемах с сердцем и вызове скорой помощи.

«Я просто возмущена тем, что пишут! Я нормально себя чувствую и никого не вызывала», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил, что Татьяна Тарасова ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. По данным телеграм-канала, медикам удалось стабилизировать состояние Тарасовой на месте. От госпитализации заслуженный тренер СССР отказалась.