Губерниев — об отборе на ФГП: спортсмены молчат? Значит, будут в трубе поражений торчать

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг финала Гран-при России. Напомним, за две недели до ФГП Федерация фигурного катания России (ФФККР) изменила регламент начисления очков для участия в турнире в Красноярске. Из-за этого Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян пропали из списка участников, а Даниил Самсонов, Макар Игнатов и Иван Попов, наоборот, неожиданно отобрались.

«Как мне эта ситуация с точки зрения спортивного принципа? Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Конечно, нужно правила устанавливать на берегу. Должны спортсмены, общественность, журналисты обращать на это внимание, что мы и делаем. Но болельщики, журналисты обратили внимание, а спортсмены молчат? Ну молчат, значит, будут в трубе поражений торчать», – приводит слова Губерниева Metaratings.