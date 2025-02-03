Вайцеховская — о возвращении программы Семененко: признание, что не справился с задачей

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу появившейся у «Чемпионата» информации о том, что двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко решил вернуться к короткой программе Le Clown в постановке хореографа Никиты Михайлова.

«Мне кажется, это всегда такое публичное признание, что ты не справился с задачей. Не выкатал, не понял, не прочувствовал. До сих пор считаю, что ОИ-2002 Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину в том числе из-за смены произвольной программы – пока в авральном режиме накатывали «Кармен», стала рассыпаться короткая. Понятно, что сейчас ставки не в пример как ниже, но всё равно возвращение Жени Семененко к прошлогодней постановке меня расстраивает. Даже при том, что та программа была уникальна, а нынешняя «Дюна» – одна из…» — написала Вайцеховская в личном телеграм-канале.

Ранее в этом сезоне Евгений Семененко катал короткую программу под саундтрек из фильма «Дюна», её постановщиком является корейский хореограф Йе Джи Шин.