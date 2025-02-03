Хабибуллина/Княжук — о работе с Мозер: едем на турниры побеждать, раньше такого не было

Бронзовые призёры чемпионата России — 2025 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали, как на них повлияла работа с известным тренером Ниной Мозер, к которой они перешли в прошлое межсезонье.

— В чём принципиально изменилась ваша работа с точки зрения функционала, психологической подготовки?

— Во всём. Это был для нас очень серьёзный толчок и в том, и в другом аспекте. И нам действительно помогли. Интенсив тренировок абсолютно другой – мы намного меньше стоим, паузы между элементами меньше, мы больше катаем программу по объёму. А что касается психологии, то настрой у нас практически всегда положительный. И да, мы действительно едем на соревнования побеждать. Раньше этой задачи так чётко в голове не было.

— Специалистов, которые с вами сейчас работают, тоже прибавилось?

— Да, с нами сейчас действительно рядом много людей. Анжелика Крылова, например, периодически приходит к нам на тренировки. Это для нас большая помощь.

— А как насчёт гонки за сложностью элементов? Это для вас сейчас важно?

— В целом нам сейчас уже некуда усложняться. Если наш контент выполнить чисто, то усложнение не требуется. У нас контент и так достаточно сложный. В короткой у нас тройной лутц, в произвольной – лутц, два двойных акселя и тройной риттбергер, — приводит слова Хабибуллиной и Княжука ТАСС.

Напомним, в связи с травмой партнёрши, полученной на тренировке перед первым этапом Гран-при России нынешнего сезона, Хабибуллина и Княжук пропустили несколько соревнований. Их первым стартом сезона стал чемпионат России, на котором они великолепно выступили и почти обошли ставших серебряными призёрами этого старта Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.