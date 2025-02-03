Мозер — о Хабибуллиной и Княжуке: это единственные ребята, в которых я вижу потенциал

Известный специалист Нина Мозер, тренирующая бронзовых призёров чемпионата России — 2025 Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, высказалась о работе со своими подопечными. Напомним, Наталья и Илья перешли к Мозер в прошлое межсезонье. Они являются единственной взрослой парой тренера.

«Мы сейчас какие-то вещи подчищаем. У нас есть над чем поработать из тех элементов, которые они умеют делать. На полу прогресс явный, теперь надо это переносить на лёд. Характерности катания мы стараемся тоже много внимания уделять. На полу с ними работает наш хореограф Рамиль Мехдиев. Он делает максимум, чтобы зритель видел глаза ребят, чтобы Наташа с Ильёй улыбались, дарили людям эмоции. Это очень важно. А гнаться за усложнением я не вижу смысла. Надо взять максимум из того, что они могут. А их контент из взрослых на сегодняшний день самый дорогой.

Раньше я ни в какую не хотела возвращаться к бортику? Что произошло? Это действительно было так. Но в какой-то момент, это в самолёте случилось, рейсом через Новосибирск, я сказала с кем-то в разговоре – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых ещё можно развить. Это интересно. Здесь есть гармония, которую можно довести до совершенства. И не надо ничего усложнять. Но если будет нужно биться за олимпийские медали, я скажу – надо усложняться. И мы, может быть, и рискнём», – приводит слова Нины Мозер ТАСС.

Напомним, в связи с травмой партнёрши, полученной на тренировке перед первым этапом Гран-при России нынешнего сезона, Хабибуллина и Княжук пропустили несколько соревнований. Их первым стартом сезона стал чемпионат России, на котором они великолепно выступили и почти обошли ставших серебряными призёрами этого старта Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.