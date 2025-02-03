Хабибуллина и Княжук высказались о поездке на ОИ в случае хорошего проката на ФГПР

Бронзовые призёры чемпионата России — 2025 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук высказались о потенциальной поездке на Олимпийские игры в случае хорошего проката на финале Гран-при России, который с 14 по 17 февраля пройдёт в Красноярске.

— Извините, что немного нагнетаю. Но сейчас у вас практически единственный шанс в сезоне громко о себе заявить в преддверии отбора на Олимпиаду. И шанс этот предоставляется в концовке сезона — в финале Гран-при России. Ситуация так складывается. Такие условия Международный союз конькобежцев (ISU) поставил.

Наталья: Мы едем чисто откатать свои программы. И всё.

Илья: Да, чисто и эффектно. А если начинать об этом задумываться… Не надо. Мы просто делаем свою работу. Мы даже между собой эту ситуацию не обсуждаем. Вообще. Главное — чистый прокат, а потом уже всё остальное, — приводит слова Хабибуллиной и Княжука ТАСС.

Результаты финала Гран-при России с большей долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде на турнир в Пекине и на ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену. Фигуристам важно будет не только показать хороший результат, но и впоследствии пройти критерии нейтральности от ISU.