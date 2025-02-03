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Опубликован полный список фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе в США

Опубликован полный список фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе в США
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Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) опубликовала полный список жертв авиакатастрофы в Вашингтоне. Согласно данным организации, трагедия унесла жизни 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

В авиакатастрофе погибли 11 фигуристов:

Анджела Янг (11 лет);
Шон Кей (11 лет);
Бриэль Байер (12 лет);
Кори Хайнос (15 лет);
Эдвард Чжоу (16 лет);
Эверли Ливингстон (14 лет);
Алидия Ливингстон (11 лет);
Франко Апарисио (14 лет);
Джинна Хан (13 лет);
Оливия Тер (12 лет);
Спенсер Лейн (16 лет).

Отметим, что в список также попали выходцы из России – чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова (ей было 52 года) и Вадим Наумов (ему было 55 лет), бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская (ей было 59 лет), экс российский фигурист Александр Кирсанов (ему было 46 лет). Они летели в Вашингтон с чемпионата США, где сопровождали своих учеников.

Также в честь жертв авиакатастрофы US Figure Skating опубликовала ролик, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

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