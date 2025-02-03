Опубликован полный список фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе в США

Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) опубликовала полный список жертв авиакатастрофы в Вашингтоне. Согласно данным организации, трагедия унесла жизни 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

В авиакатастрофе погибли 11 фигуристов:

Анджела Янг (11 лет);

Шон Кей (11 лет);

Бриэль Байер (12 лет);

Кори Хайнос (15 лет);

Эдвард Чжоу (16 лет);

Эверли Ливингстон (14 лет);

Алидия Ливингстон (11 лет);

Франко Апарисио (14 лет);

Джинна Хан (13 лет);

Оливия Тер (12 лет);

Спенсер Лейн (16 лет).

Отметим, что в список также попали выходцы из России – чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова (ей было 52 года) и Вадим Наумов (ему было 55 лет), бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская (ей было 59 лет), экс российский фигурист Александр Кирсанов (ему было 46 лет). Они летели в Вашингтон с чемпионата США, где сопровождали своих учеников.

Также в честь жертв авиакатастрофы US Figure Skating опубликовала ролик, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.