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Болельщица, проводившая одиночные пикеты, собрала 55 подписей для обращения к Дегтярёву

Болельщица, проводившая одиночные пикеты, собрала 55 подписей для обращения к Дегтярёву
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Болельщица фигурного катания Полина, которая в течение последних недель проводила одиночные пикеты рядом с офисом Федерации фигурного катания на коньках России и Олимпийского комитета РФ, а также около Академии фигурного катания, где проходил чемпионат Санкт-Петербурга, в общей сложности собрала 55 подписей для обращения к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву по поводу изменения регламента финала Гран-при России.

Ранее она выражала недовольство ФФККР в связи с тем, что за две недели до ФГП они изменили регламент начисления очков для участия в этом турнире. Из-за этого Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян пропали из списка участников, а Даниил Самсонов, Макар Игнатов и Иван Попов, наоборот, неожиданно узнали о том, что поедут в Красноярск.

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