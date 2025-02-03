«Мы очень давно не были в России». Погибшего в авиакатастрофе Кирсанова похоронят в США

Наталья Гудина, вдова бывшего фигуриста из России Александра Кирсанова, который недавно погиб в авиакатастрофе близ Вашингтона, рассказала подробности похорон своего мужа. Она также отметила, что спортсмен будет похоронен в США, так как в России он уже давно не был.

«Тело Александра обнаружено, оно сейчас находится в Вашингтоне. Из American Airlines вчера позвонили нам и сказали, что готовы отправлять тела, но пока некуда. Александр будет похоронен в США, однако точную дату похорон мне пока сложно назвать. Саша проработал здесь больше 20 лет, воспитал немало спортсменов, которые о нём никогда не забывали.

Да, у Саши был российский паспорт, но он давно просрочен, поэтому я не знаю, оставалось ли у него российское гражданство. Гражданином США он являлся точно. Мы очень давно не были в России, но там у Александра осталось много родственников, знакомых. Мне звонили мои российские коллеги и выражали соболезнования. Не могу сказать, что Сашу не помнят на родине», — приводит слова Гудиной ТАСС.

Напомним, гражданский самолёт близ Вашингтона упал из-за столкновения с военным вертолётом. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Кирсанова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.