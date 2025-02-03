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«Не пугаетесь моего вида». Алина Загитова сообщила, что убрала из губ филлеры

«Не пугаетесь моего вида». Алина Загитова сообщила, что убрала из губ филлеры
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что уменьшила губы, убрав из них все филлеры, вставленные ранее.

«Так, друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отёк продлится два-три дня. Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ. Убирала я их с помощью лонгидазы», — сказала Загитова в опубликованном видео.

22-летняя Загитова призналась, что увеличила губы в декабре 2024 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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