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«Каждый день, кроме выходных, был на уколах». Фигурист Ковалёв — о камбэке после перелома

«Каждый день, кроме выходных, был на уколах». Фигурист Ковалёв — о камбэке после перелома
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Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о своём состоянии здоровья после восстановления от тяжёлой травмы ноги.

– Как сейчас состояние здоровья?
– Тьфу-тьфу, сейчас всё хорошо, на данный момент ничего не беспокоит. Физическое состояние в порядке, нет проблем с ногой. В момент перерыва после этапа Гран-при в Санкт-Петербурге я дал себе немного времени отдохнуть. При подготовке к этапу в Питере каждый день, кроме выходных, был на уколах, потому что по-другому было невозможно. Таблетки не помогали, так что это был единственный вариант. После Нового года выступал в шоу, как раз и нога отдохнула, не давал ей нагрузку, поэтому сейчас ничего не беспокоит, – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в октябре 2023 года Артём сломал ногу и перенёс операцию, сезон-2023/2024 фигурист пропустил полностью.

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