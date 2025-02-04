Ковалёв назвал имя российского одиночника, которого отправил бы на олимпийский отбор

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, кого бы отправил на олимпийский отбор, если бы был тем, кто принимает решение в федерации.

«Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Марка Кондратюка. Человек прошёл отбор на Олимпиаду, дал нам места на Играх, подтвердил квоту. Выиграл чемпионат Европы, выиграл чемпионат России, был бронзовым призёром чемпионата страны, наконец, он бронзовый призёр Олимпиады в команде, он выступал на Олимпиаде, и выступал офигенно. Не беру в расчёт личный турнир, но командник прошёл очень здорово. Этот человек морально понимает, что это такое.

Если не Марк, то тогда не знаю. Ребят очень много, длинный список – Влад Дикиджи, Женя Семененко, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов. И я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже. Есть ещё Дима Алиев, чемпион Европы. Нельзя выделить того, кто на голову сильнее. Но если комплексно смотреть, я бы взял Марка», – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.