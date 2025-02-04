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Ковалёв поделился мнением, почему на Олимпиаду в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна

Ковалёв поделился мнением, почему на Олимпиаду в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна
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Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв поделился мнением, почему на Олимпиаду в Сочи в 2014 году послали Евгения Плющенко, а не Максима Ковтуна.

– Вот, например, перед Олимпиадой в Сочи выбирали между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном. Евгений проиграл Максиму на чемпионате России, встал вопрос, кого посылать. Но Евгений выступал уже на трёх Олимпиадах и трижды был в медалях, один раз выиграл, дважды брал серебро. Кроме того, он был многократным чемпионом мира, Европы. А на кону ещё командный турнир. И кого тут посылать? На мой взгляд, всё очевидно.

– Для тебя всегда было очевидно, почему на Игры в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна?
– Тогда в моменте я не понимал, почему послали Евгения, когда чемпионат России выиграл Максим. Но сейчас для меня всё логично, поскольку Плющенко – это надёжный, знакомый всем человек, который прошёл многое. Не говорю, что Ковтун – плохой фигурист. Но, если Плющенко проиграл один важный турнир, неправильно обнулять всё, что было за его плечами. У него железный характер, если он выходил – в основном он всё делал. Поэтому выбор был очевиден, – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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