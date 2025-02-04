Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ковалёв — о четверных прыжках с шурупами в ноге: они как гвозди, которые забивают в дерево

Ковалёв — о четверных прыжках с шурупами в ноге: они как гвозди, которые забивают в дерево
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о том, каково исполнять четверные прыжки с шурупами в ноге.

– Они как гвозди, которые забивают в дерево, чтобы держать конструкцию. И здесь так же, есть они и есть. Суть операции, по словам хирурга, была в том, чтобы кость, которая отломилась, никуда не ушла. Врачи решили её зафиксировать, так как у меня был перелом немного по диагонали. Нужно было, чтобы кость срослась правильно, без смещения.
Операция несложная, мне полноги не резали ради этого, сделали всё через два маленьких надреза, вставили шурупы. Сейчас даже швы не видно, потому что прошло почти полтора года.

– Исполнять четверные прыжки эти конструкции в ноге не мешают?
– Я их не чувствую. Они стоят в большеберцовой кости, а она не двигается никак. Сустав двигается, а кость стоит на месте, – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в октябре 2023 года Артём сломал ногу и перенёс операцию, сезон-2023/2024 фигурист пропустил полностью.

Материалы по теме
Видео
Опубликован полный список фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе в США
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android