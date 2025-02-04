Ковалёв — о четверных прыжках с шурупами в ноге: они как гвозди, которые забивают в дерево

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о том, каково исполнять четверные прыжки с шурупами в ноге.

– Они как гвозди, которые забивают в дерево, чтобы держать конструкцию. И здесь так же, есть они и есть. Суть операции, по словам хирурга, была в том, чтобы кость, которая отломилась, никуда не ушла. Врачи решили её зафиксировать, так как у меня был перелом немного по диагонали. Нужно было, чтобы кость срослась правильно, без смещения.

Операция несложная, мне полноги не резали ради этого, сделали всё через два маленьких надреза, вставили шурупы. Сейчас даже швы не видно, потому что прошло почти полтора года.

– Исполнять четверные прыжки эти конструкции в ноге не мешают?

– Я их не чувствую. Они стоят в большеберцовой кости, а она не двигается никак. Сустав двигается, а кость стоит на месте, – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в октябре 2023 года Артём сломал ногу и перенёс операцию, сезон-2023/2024 фигурист пропустил полностью.