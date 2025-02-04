Ковалёв — о непопадании на ЧР и ФГПР: ребята, пока я лежал, не отдыхали, а работали

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв поделился мнением о непопадании на чемпионат России и финал Гран-при России из-за травмы ноги.

«Возможно, ещё где-нибудь появлюсь, обговорим с тренером после чемпионата Европы дальнейшие планы. Возможно, отпустим этот сезон и будем готовиться уже полноценно к следующему: наращивать физику, восстанавливать четверной риттбергер, четверной флип, чтобы потом в следующем сезоне идти с четырьмя четверными. Этот сезон вкаточный был для меня, поэтому грандиозных планов не было.

Поэтому для меня и непопадание на чемпионат России, на финал Гран-при не так существенно. Если бы я был здоров, без пропущенного года, без этой травмы, я бы, конечно, переживал. И, возможно, после такого даже бы закончил. Но я понимаю, что я после травмы, а в таком случае претендовать на высокие места очень сложно. Тем более что ребята, пока я лежал, не отдыхали, а работали», – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В октябре 2023 года Артём сломал ногу и перенёс операцию, сезон-2023/2024 фигурист пропустил полностью.