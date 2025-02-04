«Показали, что не мальчики, а мужики». Артём Ковалёв — об итогах чемпионата России в Омске

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв поделился мнением об итогах чемпионата России в Омске.

«Все те, кто откатал чисто, – они молодцы. Проявили свой мужской характер, показали, что они уже не мальчики, а мужики. У нас говорят, что мужское одиночное – это постоянная лотерея. У кого-то пошло, у кого-то не пошло, всё по-разному складывается. Кто-то может быть круто готов, но у него просто не пошло. Или что-то произошло на тренировке. В любом случае все те, кто завоевал свои места, сделали это абсолютно заслуженно», – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Победителем соревнований стал Владислав Дикиджи (297,10 балла). Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02), третьим стал Евгений Семененко (281,65).