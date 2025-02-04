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«Друг другу морды не бьём». Артём Ковалёв — о реакции на совпадение музыки у фигуристов

«Друг другу морды не бьём». Артём Ковалёв — о реакции на совпадение музыки у фигуристов
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Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о реакции на совпадение музыки у фигуристов.

– Как относишься к повтору музыки у фигуристов в одном сезоне? Когда попадаешь в общий тренд, как некоторые ребята с «Дюной» в этом сезоне.
– Абсолютно нормально отношусь, если кто-то думает, что мы все сговариваемся, – такого нет. Если так совпало, то что поделать – менять музыку? Никто не будет так делать. Каждый фигурист по-своему уникален, одной и той же постановки программы не будет. И одной и той же музыки, скорее всего, тоже не будет, прямо точь-в-точь. Поэтому я не вижу в этом ничего такого. Кто-то взял «Дюну» на короткую, кто-то на произвольную.

С Егором мы совпали в произвольной – но совпали и окей. Сами программы разные, так что не вижу ничего криминального. Мы не выходим и друг другу морды не бьём в духе: «Ты зачем взял Sound of Silence? Это я хотел взять эту музыку! Как ты посмел вообще?» – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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