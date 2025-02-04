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Алина Загитова станет хедлайнером спортивного мероприятия на границе России с Китаем

Алина Загитова станет хедлайнером спортивного мероприятия на границе России с Китаем
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что будет хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта.

«Уже сейчас я приступила к репетициям. Впервые я буду выступать на льду пограничной реки. Для меня это не только интересный опыт, но и уникальное событие, которое навсегда останется в моей памяти. Буду рада видеть вас на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске!» — сказала Загитова в видеообращении к гостям и жителям Амурской области.

Алина Загитова выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия фестиваля. Также она проведёт мастер-класс для спортсменов из Амурской области.

Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта пройдёт с 22 по 23 февраля на пограничной реке Амур. В программу мероприятия включены матчи по хоккею, гонки и показательные выступления на льду от команды «КАМАЗ-мастер» и экипажей «Урала».

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Новости. Фигурное катание
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