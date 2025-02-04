«Меня это жёстко морально «разорвало». Даниелян — о непопадании на ФГП из-за регламента

Фигурист Артур Даниелян рассказал, как узнал о своём непопадании в финал Гран-при из-за проблем с регламентом соревнований.

— Как ты узнал про то, что не поедешь на финал Гран-при?

— В тот день хотел лечь спать пораньше, меня вырубало. И тут мне начинают писать. Посмотрел, что случилось. Сначала думал, это неправда, какой-то байт — кто в ночи такое делает? Потом прислали информацию, что всё это официально… Меня это жёстко морально «разорвало».

Сразу позвонил маме, сказал, что никуда не едем, откатываю старт и решаю, что делать дальше. Утром пришёл на тренировку, никакущий, не смог заснуть толком. Евгений Владимирович тоже был расстроен, тоже плохо спал ночью, мы поговорили, и стало легче.

Мне сказали, что не еду, я ничего не смогу с этим сделать. Он меня спросил, что мы глобально потеряли. Я потерял путёвку на финал Гран-при, возможность ещё раз выступить перед зрителями и судьями, поборолся бы за восьмёрку-десятку. Может, при удачном раскладе — тогда бы я начал следующий сезон с открытых прокатов. А глобально ничего не потерял, гарантированно бы не занял там высокое место, в квалификации на Олимпиаду я и так не участвую, сборная — мимо.

В следующем сезоне надо ещё добавлять, чтобы на главные старты попадать без вопросов, — приводит слова Даниеляна Sport24.