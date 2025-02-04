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«Поймите меня правильно». Худайбердиева поддержала решение изменить регламент ФГП

«Поймите меня правильно». Худайбердиева поддержала решение изменить регламент ФГП
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась об изменении правил отбора в финал Гран-при.

«Главная заруба среди спортсменов должна произойти там, где встретятся все вместе в одинаковых условиях. Можно же придумать, что у кого-то этап по конкуренции был сложнее/легче, не то судейство, не то качество льда или другой часовой пояс. Вот чемпионат России в Омске, как и задумывалось, поставил всех на свои места.

А теперь давайте вспомним ещё одно важное уточнение: испокон веков финал Кубка России (читай — финал Гран-при России) был турниром для возможности отобраться в сборную команду страны или хотя бы в её запас. Эдакий второй шанс для тех, кому немножко не хватило в декабре. И вот неожиданность, но как так совпало, что мушкетёры, получившие путёвки на финал, стройным рядом заняли шестое, седьмое и восьмое места — именно ту заветную путёвку в запас. И как итог — 11-е, 12-е и 16-е места у первых трёх по итогам чемпионата России.

Поймите меня правильно. Я громче всех пою «На сиреневой луне» Матвея, нежной любовью болею за харизму Артура и тоже могу вечно смотреть на огонь, воду и корабли Мозалёва. Никого из них не было в сборной команде сезона, а на главном турнире ребятам немного не повезло, такое тоже бывает. И что тогда спортивный принцип? Я думаю, что всё-таки правильно дать лучшим спортсменам возможность соревноваться с лучшими.

Главный вопрос, конечно же: почему допустили такое? Полагаю, федерация не допустила развития подобного сценария. Ну кто ж будет думать в ноябре, что спортсмены, набравшие очки по итогам этапов, провалятся на чемпионате страны? Нет, конечно. Там тоже работают люди, которые хотят только добра и успеха спортсменам. Сработал человеческий фактор. Допуск до квалификации, новогодние праздники (а что, все роботы, что ли?), Российско-китайские игры (представляете, сколько организационных вопросов урегулировано на турнире в Сахалине), прыжковый чемпионат, подготовка к юниорскому первенству, которое пройдёт со дня на день.

А ведь все мы просто увидели на просторах интернета какую-то разноцветную таблицу по окончании серии с какими-то подчёркиваниями, кто попадает на финал, кто на ЧР. Её действительно создали болельщики на основе прошлогоднего регламента, который не удалили с сайта. Да, сработал человеческий фактор, и ФФККР принесла публичные извинения. Но официальных списков нигде не было, никого ни о чём не предупреждали, об этом свидетельствуют те же фотографии из отпуска Макара с супругой или заявление Ивана Попова, что он начинает подготовку к турниру.

А что такого сложного в том, чтобы просто добавить троих, не отбирая ни у кого возможности соревноваться? И все довольны были бы, нет? К сожалению, не всё так просто. Во-первых, эфирное время. Во-вторых, это дополнительная разминка, соответственно, большее количество заливок и в конечном итоге — эфирного времени.

Ну и самое главное, в-третьих — это не чемпионат России. Суть турнира в том, чтобы сильнейшие соревновались с сильнейшими, а не со всеми. Отбор на финал Гран-при должен быть жёстче, чем на чемпионат страны, иначе это два одинаковых турнира без особой разницы. Те же фигуристы, только в профиль», — написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

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