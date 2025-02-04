Олег Татауров: Дикиджи серьёзно работает над скольжением, вращениями и другими элементами

Российский тренер Олег Татауров высказался о работе со своим подопечным чемпионом России Владиславом Дикиджи.

— Многие специалисты отмечают, что у Дикиджи остались большие резервы в компонентах. Планируете ли привлечь новых хореографов, чтобы подтянуть оценку за компоненты?

— Мы ещё в прошлом сезоне пригласили Наталью Бестемьянову и Игоря Бобрина поставить программу для Владислава. В новом сезоне тоже будем искать постановщиков, которые позволят раскрыть новые грани его таланта.

Сейчас он серьёзно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них.

Ещё два или три года назад, когда все восторгались сложностью программ Ильи Малинина, я говорил: когда он освоит все четверные прыжки, начнёт серьезно работать над хореографией. Так и произошло, – приводит слова Татаурова «РИА Новости Спорт».