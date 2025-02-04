Тренер Владислава Дикиджи: советовал ему купить машину поскромнее, но он взял BMW

Российский тренер Олег Татауров рассказал, что советовал своему подопечному 20-летнему фигуристу Владиславу Дикиджи купить машину скромнее, чем BMW.

— Правда ли, что он советуется с вами по всем вопросам, включая даже выбор парфюма?

— По каким-то вопросам советуется, но парфюм — это перебор. Владислав даже не спрашивает, что ему надеть в том или ином случае. И к моим рекомендациям прислушивается не всегда. Советовал для начала купить машину поскромнее, но он взял хороший BMW. Он неплохо заработал за последние два сезона, имеет полное право потратить деньги! — приводит слова Татаурова «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Дикиджи стал чемпионом страны и выиграл оба этапа российской серии Гран-при. Также Владислав завоевал серебро в личном турнире чемпионата страны по прыжкам и выиграл командные соревнования.