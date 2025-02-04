«Немножко шкодничали». Тренер Дикиджи — о различиях Ягудина и Плющенко

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, рассказал, чем отличались олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

«Оба вели себя как пацаны. Воспитание у них было разное. Лёша вырос в интеллигентной питерской семье, Женя приехал из Волгограда и жил в условиях, которые были далеки от комфортных. На тренировках Ягудин и Плющенко немножко шкодничали, но вредными я бы их не назвал.

«Дедовщина» в хорошем смысле этого слова помогала поддерживать порядок и дисциплину в группе. Так нас с Урмановым воспитывали, так и мы воспитывали младших. Да и занятия в такой сильной группе помогли Ягудину и Плющенко быстрее и лучше освоить и тройной аксель, и четверной тулуп", — приводит слова Татаурова «Риа Новости Спорт».

Напомним, Олег Татауров занимался вместе с Плющенко и Ягудиным в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.