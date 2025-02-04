Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание соревнований

В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт Первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание (мск):

6 февраля

14:00. Юноши, короткая программа.

17:10. Девушки, короткая программа.

19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец.

7 февраля

13:15. Юноши, произвольная программа.

16:15. Девушки, произвольная программа.

19:15. Пары, короткая программа.

8 февраля

12:00. Танцевальные дуэты, произвольный танец.

14:40. Пары, произвольная программа.

Отметим, что 5 февраля в Саранске пройдёт жеребьёвка турнира.