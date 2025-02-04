Прощание с Инной Волянской, погибшей в авиакатастрофе, состоится 7 февраля в США

Прощание с бывшей фигуристкой и тренером Инной Волянской, которая погибла в авиакатастрофе под Вашингтоном, состоится 7 февраля.

«Прощание с Инной состоится в пятницу, 7 февраля, с 14:00 до 17:00 по местному времени в городе Фолс-Чёрч (штат Вирджиния)», — приводит слова источника ТАСС.

Волянской было 58 лет, она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Они становились бронзовыми призёрами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).

Напомним, гражданский самолёт близ Вашингтона упал из-за столкновения с военным вертолётом. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Кирсанова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.