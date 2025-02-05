Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: список участников

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным списком участников грядущих соревнований.

Отметим, что распределение фигуристов по разминкам будет известно после жеребьёвки, которая назначена на 5 февраля.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Предварительный список участников

Юноши:

Михаил Алексахин;

Максим Бадави;

Вадим Воронов;

Эдуард Карартынян;

Глеб Ковтун;

Николай Колесников;

Лев Лазарев;

Герман Ленков;

Марк Лукин;

Илья Малышев;

Илья Мальков;

Артемий Маринин;

Макар Пузин;

Никита Сарновский;

Александр Семков;

Макар Солодников;

Михаил Тихонов;

Арсений Федотов.

Девушки:

Елизавета Андреева;

Маргарита Базылюк;

Алиса Двоеглазова;

София Дзепка;

Елена Костылева;

Мария Котова;

Елизавета Лабутина;

Милана Лебедева;

Варвара Лисс;

Валерия Литвинчева;

Валерия Лукашова;

Анна Ляшенко;

Агата Петрова;

Лидия Плескачёва;

Алёна Принёва;

Любовь Рубцова;

Полина Тихонова;

Дина Хуснутдинова.

Парное катание:

Танцы на льду: