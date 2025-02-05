Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: список участников

В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным списком участников грядущих соревнований.
Отметим, что распределение фигуристов по разминкам будет известно после жеребьёвки, которая назначена на 5 февраля.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Предварительный список участников
Юноши:
Михаил Алексахин;
Максим Бадави;
Вадим Воронов;
Эдуард Карартынян;
Глеб Ковтун;
Николай Колесников;
Лев Лазарев;
Герман Ленков;
Марк Лукин;
Илья Малышев;
Илья Мальков;
Артемий Маринин;
Макар Пузин;
Никита Сарновский;
Александр Семков;
Макар Солодников;
Михаил Тихонов;
Арсений Федотов.
Девушки:
Елизавета Андреева;
Маргарита Базылюк;
Алиса Двоеглазова;
София Дзепка;
Елена Костылева;
Мария Котова;
Елизавета Лабутина;
Милана Лебедева;
Варвара Лисс;
Валерия Литвинчева;
Валерия Лукашова;
Анна Ляшенко;
Агата Петрова;
Лидия Плескачёва;
Алёна Принёва;
Любовь Рубцова;
Полина Тихонова;
Дина Хуснутдинова.
Парное катание:
Танцы на льду: