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Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций
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В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Прямые трансляции грядущих соревнований будут доступны на сайте Первого канала.

За медали первенства России, в частности, поборются такие известные фигуристы, как Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Лев Лазарев и другие.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание (мск)

6 февраля

14:00. Юноши, короткая программа
17:10. Девушки, короткая программа
19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец

7 февраля

13:15. Юноши, произвольная программа
16:15. Девушки, произвольная программа
19:15. Пары, короткая программа

8 февраля

12:00. Танцевальные дуэты, произвольный танец
14:40. Пары, произвольная программа

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Новости. Фигурное катание
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