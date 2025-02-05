Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Прямые трансляции грядущих соревнований будут доступны на сайте Первого канала.

За медали первенства России, в частности, поборются такие известные фигуристы, как Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Лев Лазарев и другие.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание (мск)

6 февраля

14:00. Юноши, короткая программа

17:10. Девушки, короткая программа

19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец

7 февраля

13:15. Юноши, произвольная программа

16:15. Девушки, произвольная программа

19:15. Пары, короткая программа

8 февраля

12:00. Танцевальные дуэты, произвольный танец

14:40. Пары, произвольная программа