Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

В Саранске с 6 по 8 февраля пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Прямые трансляции грядущих соревнований будут доступны на сайте Первого канала.
За медали первенства России, в частности, поборются такие известные фигуристы, как Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Лев Лазарев и другие.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание (мск)
6 февраля
14:00. Юноши, короткая программа
17:10. Девушки, короткая программа
19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец
7 февраля
13:15. Юноши, произвольная программа
16:15. Девушки, произвольная программа
19:15. Пары, короткая программа
8 февраля
12:00. Танцевальные дуэты, произвольный танец
14:40. Пары, произвольная программа