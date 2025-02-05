Камила Валиева не вернула ни одной медали, которых лишилась из-за допинг-дела

Российская фигуристка Камила Валиева до сих пор не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.