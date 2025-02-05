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Валиева: сам президент поручил выделить землю для строительства приютов в нашей стране

Валиева: сам президент поручил выделить землю для строительства приютов в нашей стране
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Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о необходимости защиты домашних животных, в частности, бездомных.

«Я верю в то, что животные, как и люди, способны чувствовать боль, радость, страх и привязанность. Они зависят от человека, и наша задача — сделать их жизнь безопасной, комфортной и счастливой. Да и они делают нашу жизнь намного ярче и радостнее!

Фото: Из личного архива Валиевой

К сожалению, многие животные оказываются на улице из-за безответственности людей, и именно приюты становятся для них последним шансом на выживание. И как же хорошо, что в нашей стране этому вопросу уделяют внимание — например, сам Президент поручил выделить землю для строительства новых приютов в нашей стране, а также открыть центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными в целях их защиты. Заботясь о братьях наших меньших, мы не только помогаем им, но и становимся лучше сами, учимся состраданию и ответственности. Ведь мир, в котором люди заботятся о слабых, — это мир, достойный будущего», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

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