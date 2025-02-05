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«Моя мечта скоро сбудется». Алина Загитова заинтриговала подписчиков в социальных сетях

«Моя мечта скоро сбудется». Алина Загитова заинтриговала подписчиков в социальных сетях
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова в социальных сетях поделилась, что скоро исполнится её мечта. Спортсменка добавила, что подробности этого события в ближайшее время прояснятся.

«Моя мечта скоро сбудется. Кое-куда лечу. Уже зовут на посадку. Совсем скоро вы узнаете, куда мы летим», — рассказала Загитова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Загитова выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта. Также она проведёт мастер-класс для спортсменов из Амурской области.

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