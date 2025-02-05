Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В Вашингтоне 2 марта состоится благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы

В Вашингтоне 2 марта состоится благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы
Аудио-версия:
Комментарии

В столице США на стадионе «Вашингтон Кэпиталз» 2 марта пройдёт благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы. В мероприятии примут участие американские фигуристы. Об этом сообщил агент Ильи Малинина Ари Закарян.

30 января самолёт, на котором в том числе находились бывшие российские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолётом.

«Будет очень много имён на мероприятии. Я надеюсь, что его посетят все, в буквальном смысле. Там будут не только представители фигурного катания, но и многие известные личности из других видов спорта. По представителям от парламента США пока сказать не могу.

Я продюсирую это мероприятие, мы решили сделать это шоу для того, чтобы максимально помочь семьям погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе. Надеюсь, будет очень масштабно», — приводит слова Закаряна «Матч ТВ».

Материалы по теме
Авиакатастрофа в США унесла жизни русских чемпионов мира. Судьба пары Шишкова/Наумов
Авиакатастрофа в США унесла жизни русских чемпионов мира. Судьба пары Шишкова/Наумов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android