В Вашингтоне 2 марта состоится благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы

В столице США на стадионе «Вашингтон Кэпиталз» 2 марта пройдёт благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы. В мероприятии примут участие американские фигуристы. Об этом сообщил агент Ильи Малинина Ари Закарян.

30 января самолёт, на котором в том числе находились бывшие российские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолётом.

«Будет очень много имён на мероприятии. Я надеюсь, что его посетят все, в буквальном смысле. Там будут не только представители фигурного катания, но и многие известные личности из других видов спорта. По представителям от парламента США пока сказать не могу.

Я продюсирую это мероприятие, мы решили сделать это шоу для того, чтобы максимально помочь семьям погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе. Надеюсь, будет очень масштабно», — приводит слова Закаряна «Матч ТВ».