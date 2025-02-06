Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание 6 февраля

Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание 6 февраля
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Саранске стартует Первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает расписанием первого дня соревнований.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание 6 февраля (мск):

  • 14:00. Юноши, короткая программа.
  • 17:10. Девушки, короткая программа.
  • 19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец.

В 2024 году чемпионами первенства России по фигурному катанию среди юниоров стали Арсений Федотов и Маргарита Базылюк (среди одиночников), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (танцы на льду), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (спортивные пары).

Материалы по теме
Как выступят Федотов и Базылюк на юниорском первенстве России? LIVE
Live
Как выступят Федотов и Базылюк на юниорском первенстве России? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android