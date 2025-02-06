Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, в Саранске стартует Первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает расписанием первого дня соревнований.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание 6 февраля (мск):
- 14:00. Юноши, короткая программа.
- 17:10. Девушки, короткая программа.
- 19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец.
В 2024 году чемпионами первенства России по фигурному катанию среди юниоров стали Арсений Федотов и Маргарита Базылюк (среди одиночников), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (танцы на льду), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (спортивные пары).
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