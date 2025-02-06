Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Саранске стартует Первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает расписанием первого дня соревнований.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Расписание 6 февраля (мск):

14:00. Юноши, короткая программа.

17:10. Девушки, короткая программа.

19:45. Танцевальные дуэты, ритм-танец.

В 2024 году чемпионами первенства России по фигурному катанию среди юниоров стали Арсений Федотов и Маргарита Базылюк (среди одиночников), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (танцы на льду), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (спортивные пары).