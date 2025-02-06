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Спортивный юрист рассказала, как ISU может помешать Валиевой вернуться на лёд

Спортивный юрист рассказала, как ISU может помешать Валиевой вернуться на лёд
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Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может препятствовать возвращению российской фигуристки Камилы Валиевой на международные соревнования из-за невыплаты компенсации.

«В целом ISU может препятствовать возвращению к соревнованиям на международном уровне, но сам механизм получения денег не предусмотрен, так как на практике это практически нереально», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и обязал её выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков ISU и ВАДА.

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