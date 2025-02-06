Спортивный юрист рассказала, как ISU может помешать Валиевой вернуться на лёд

Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может препятствовать возвращению российской фигуристки Камилы Валиевой на международные соревнования из-за невыплаты компенсации.
«В целом ISU может препятствовать возвращению к соревнованиям на международном уровне, но сам механизм получения денег не предусмотрен, так как на практике это практически нереально», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».
Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и обязал её выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков ISU и ВАДА.