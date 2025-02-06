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Чернышёв, Ланг, Волосожар и Хромых выступят в шоу «Влюблённые фигурное катание» 14 февраля

Чернышёв, Ланг, Волосожар и Хромых выступят в шоу «Влюблённые фигурное катание» 14 февраля
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14 февраля на «ЦСКА Арене» состоится одно из самых романтичных событий сезона фигурного катания — фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», проводящийся уже шестой год подряд. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.

В ледовом шоу примут участие двукратные победители чемпионата Четырёх континентов Петр Чернышёв и Наоми Ланг, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, а также Майя Хромых.

Всего в ледовом шоу примут участие 19 звездных фигуристов. Сюжетная линия шоу будет выстроена вокруг темы единства противоположностей. Артисты и спортсмены расскажут истории о том, какими могут быть встречи мужчины и женщины — от плавного движения друг к другу до остроугольной отталкивающей абстракции. Ледовое представление покажет полный спектр чувств, которые возникают между влюблёнными.

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