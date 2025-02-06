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ВАДА связывается с Валиевой по компенсации из-за проигранной апелляции в допинг-деле

ВАДА связывается с Валиевой по компенсации из-за проигранной апелляции в допинг-деле
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что связывается с российской фигуристкой Камилой Валиевой по вопросам компенсации денежных средств из-за проигранной апелляции её допинг-дела.

«ВАДА связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — приводит слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства «РИА Новости Спорт».

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и обязал её выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков ISU и ВАДА.

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