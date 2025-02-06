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Рудковская рассказала, как договорилась с Щербаковой об участии в шоу Плющенко

Рудковская рассказала, как договорилась с Щербаковой об участии в шоу Плющенко
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Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, рассказала, как ей удалось договориться с чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр Анной Щербаковой об участии в шоу её мужа.

«Мы уже давно говорили о наших намерениях, что мы очень хотели бы видеть Аню в наших шоу, поэтому она у нас. У нас есть ряд шоу, в которых Аня будет выступать весной и осенью. У нас есть договоренности с ее агентом Леваном Матуа и с Аней», — приводит слова Рудковской ТАСС.

«Почему не участвует в шоу Софья Муравьева? Мы Соню приглашали, конечно же, но на эти даты у нее давно стоят другие планы», — добавила продюссер.

Щербакова исполнит роль Феи-крестной в шоу «Золушка» в Минске, которое пройдет 10 мая.

Ранее звездой шоу Плющенко была серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова). Однако она сначала перестала прыгать в шоу, снизила нагрузки, а потом и вовсе отказалась от выступлений. Это связывают с информацией о возможной беременности спортсменки.

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