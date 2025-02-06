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Стал известен регламент Кубка Первого канала — 2025

Стал известен регламент Кубка Первого канала — 2025
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Федерация фигурного ктания на коньках России опубликовала регламент проведения Кубка Первого канала — 2025, который пройдёт 15-16 мартав Челябинске.

В соревнованиях примут участия три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины- и женщины-одиночника и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном
катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах:
— Мастерство на льду;
— Командные эстафеты.

Участники Кубка Первого канала — 2025:

Одиночники (мужчины и женщины):

  • 6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов по итогам чемпионата России по фигурному катанию — 2025, финала Гран-При-2024/2025 и этапов Гран-При (2 этапа);
  • 3 спортсмена, набравшие максимальное количество баллов по итогам этапов Кубка Федерации — 2024/2025, финала Кубка Федерации -2024/2025 и первенства России — 2025;
  • 1 спортсмен по итогам голосования болельщиков;
  • 1 спортсмен по итогам голосования СМИ;
  • 1 спортсмен по выбору Первого канала и Федерации фигурного катания на коньках России.

Парное катание и танцы на льду:

  • 3 пары / дуэта, набравшие максимальное количество баллов по итогам чемпионата России по фигурному катанию — 2025, финала Гран-При-2024/2025 и этапов Гран-При (2 этапа).

Составы команд формируются на драфте, который состоится по выбору капитанов.

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