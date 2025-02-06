Стал известен регламент Кубка Первого канала — 2025

Федерация фигурного ктания на коньках России опубликовала регламент проведения Кубка Первого канала — 2025, который пройдёт 15-16 мартав Челябинске.
В соревнованиях примут участия три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины- и женщины-одиночника и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном
катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах:
— Мастерство на льду;
— Командные эстафеты.
Участники Кубка Первого канала — 2025:
Одиночники (мужчины и женщины):
- 6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов по итогам чемпионата России по фигурному катанию — 2025, финала Гран-При-2024/2025 и этапов Гран-При (2 этапа);
- 3 спортсмена, набравшие максимальное количество баллов по итогам этапов Кубка Федерации — 2024/2025, финала Кубка Федерации -2024/2025 и первенства России — 2025;
- 1 спортсмен по итогам голосования болельщиков;
- 1 спортсмен по итогам голосования СМИ;
- 1 спортсмен по выбору Первого канала и Федерации фигурного катания на коньках России.
Парное катание и танцы на льду:
- 3 пары / дуэта, набравшие максимальное количество баллов по итогам чемпионата России по фигурному катанию — 2025, финала Гран-При-2024/2025 и этапов Гран-При (2 этапа).
Составы команд формируются на драфте, который состоится по выбору капитанов.