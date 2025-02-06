Известен порядок выхода спортсменов на лёд на первенстве России среди юниоров — 2025

Сегодня, 6 февраля, в Саранске стартует первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд в коротких программах и ритм-танцах.

Девушки:

1. Валерия Литвинчёва

2. Полина Тихонова

3. Анна Ляшенко

4. Маргарита Базылюк

5. Варвара Лисс

6. Елизавета Лабутина

7. Любовь Рубцова

8. Алёна Принёва

9. Алиса Двоеглазова

10. Мария Котова

11. Елена Костылева

12. Лидия Плескачёва

13. Елизавета Андреева

14. Валерия Лукашова

15. Милана Лебедева

16. Агата Петрова

17. София Дзепка

18. Дина Хуснутдинова

Юноши:

1. Вадим Воронов

2. Илья Мальков

3. Герман Ленков

4. Никита Сарновский

5. Арсений Федотов

6. Максим Бадавин

7. Лев Лазарев

8. Николай Колесников

9. Марк Лукин

10. Эдуард Карартынян

11. Илья Малышев

12. Михаил Алексахин

13. Михаил Тихонов

14. Артемий Маринин

15. Макар Солодников

16. Макар Пузин

17. Глеб Ковтун

Пары:

1. Виктория Двинина/Виктор Потапов

2. Анна Москалёва/Артём Родзянов

3. София Диана Касинс/Александр Брегей

4. Вероника Меренкова/Даниль Галимов

5. Майя Шегай/Андрей Шадерков

6. Ольга Сабада/Павел Астахов

7. Полина Шешелева/Егор Карнаухов

8. Кира Доможирова/Илья Вегера

9. Зоя Ковязина/Артемий Мохов

10. Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов

11. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик

12. Таисия Щербинина/Артём Петров

Танцы на льду:

1. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов

2. Мария Фефелова/Артём Валов

3. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов

4. Елизавета Малеина/Матвей Самохин

5. Александра Финохина/Никита Иванов

6. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов

7. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин

8. Лилия Литенко/Игнат Пахомов

9. Елизавета Ростилова/Денис Ауров

10. Зоя Пестова/Сергей Лагутов

11. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров

12. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев

13. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко

14. Арина Горшенина/Илья Макаров

15. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов