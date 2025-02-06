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Чемпион ОИ Васильев заявил, что Валиева «не должна возвращать медали» из-за допинг-дела

Чемпион ОИ Васильев заявил, что Валиева «не должна возвращать медали» из-за допинг-дела
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой не нужно возвращать медали, которых она лишилась в связи с допинг-делом.

«Стоит ли Валиевой возвращать медали, этический вопрос. С одной стороны, вроде как необходимо соблюдать процедуру. Но вспомните, что сделали с бедной девочкой. У Валиевой своя правда, с ней обошлись несправедливо. А раз несправедливо, то дело не закончено и отдавать медали Камила не должна. ВАДА на примере Валиевой хотело показать место России и просто расправилось с бедной девочкой», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

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