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Фигурист из группы Рукавицына снялся с юниорского первенства России из-за травмы

Фигурист из группы Рукавицына снялся с юниорского первенства России из-за травмы
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Из-за травмы, полученной на тренировке перед первенством России среди юниоров — 2025, которое сегодня, 6 февраля, стартует в Саранске, на турнире не сможет выступить одиночник Александр Семков из Санкт-Петербурга. Он тренируется в группе Евгения Рукавицына под руководством Романа Усатова и Марии Артемьевой.

В этом сезоне Семков взял медаль на этапе Гран-при России в Красноярске и выступил на Кубке Первого канала среди юниоров.

Напомним, соревнования в коротких программах среди юношей стартуют уже совсем скоро, в 14:00 мск.

«Чемпионат» предлагает следить за первенством России среди юниоров — 2025 вместе с нашим лайвом.

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