Верховный суд Швейцарии заявил, что расследование по делу Валиевой до сих пор не завершено

В Федеральном суде Швейцарии заявили, что допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой до сих пор не завершено.

«Федеральный верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о незавершённых судебных разбирательствах», — приводит слова пресс-службы суда ТАСС.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и обязал её выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков ISU и ВАДА.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.