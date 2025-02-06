«По закону надо вернуть». Губерниев рассказал, что делать Валиевой со своими медалями

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что делать российской фигуристке Камиле Валиевой со своими медалями, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева — её личное дело. В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли. Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.