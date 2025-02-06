«Это дело Камилы и федерации». Тарасова — о решении Валиевой не возвращать медали

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Камилы Валиевой не возвращать медали, которых она лишилась по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Камила меня не спрашивала. Почему мы должны в это вмешиваться? Это её дело, дело федерации. У Камилы есть тренер, она его не меняла», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.