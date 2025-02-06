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«Это дело Камилы и федерации». Тарасова — о решении Валиевой не возвращать медали

«Это дело Камилы и федерации». Тарасова — о решении Валиевой не возвращать медали
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Камилы Валиевой не возвращать медали, которых она лишилась по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Камила меня не спрашивала. Почему мы должны в это вмешиваться? Это её дело, дело федерации. У Камилы есть тренер, она его не меняла», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

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