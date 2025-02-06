Федотов — о четверных: вырос, стало сложнее тренироваться, сложности с координацией

Фигурист Арсений Федотов прокомментировал своё выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске. Фигурист набрал за прокат 84,98 балла.

«Настроение хорошее. Всё получилось. Настраиваюсь на произвольную программу. Было сложнее выступать на этом первенстве России, чем в прошлые годы, но не из-за того, что мне надо подтверждать титул. Просто так получается в этом году. Не очень хорошо складывается пока сезон, хотя причин нет.

Победный жест? Это знак, что всё получилось. С четверными нормальная ситуация, всё потихоньку. Надеюсь, что завтра увидим хороший набор. Не знаю, что не так, может быть, вырос. Просто так происходит всё. Стало сложнее тренироваться. Ушла техника? Не знаю, с координацией сложности. Не только девушкам сложно во время роста, у каждого своё», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее на открытой тренировке группы Этери Тутберидзе тренер отметила проблемы своего ученика с исполнением четверных прыжков.