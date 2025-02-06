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Фигурист Воронов — о Ханю: мой кумир, спасибо ему за то, что он меня мотивирует

Фигурист Воронов — о Ханю: мой кумир, спасибо ему за то, что он меня мотивирует
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Фигурист Вадим Воронов прокомментировал своё выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске. Спортсмен набрал за прокат 78,75 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Идёт
1
Лев Лазарев
Москва
87.23
2
Арсений Федотов
Москва
84.98
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
81.40

«Сделал то, что нужно, но можно лучше, всегда можно лучше. Волнения нет. Волновался только утром, примерно за два часа до начала соревнований волнения уже не было. Аксель вторым элементом прыгать удобнее, потому что с первым элементом больше волнуюсь, тройным флипом распрыгиваюсь. Делаю первый шаг, а дальше всё само идёт.

Первый стартовый номер? Сначала немножко побаивался катать первым, но, когда уже шёл вытягивать номер, подумал: а чего бояться? Наоборот, получше, побыстрее откатать – на других ребят посмотреть.

Талисман у меня Винни Пух, как у моего кумира Юдзуру Ханю. Я часто смотрю его видео, спасибо ему большое за то, что он меня так мотивирует. Я был на льду на Гран-при в Москве, когда выступал Ханю, это важное событие было в моей жизни», – передаёт слова Воронова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Вадим был одним из детей-фигуристов, которых приглашают на лёд для сбора подарков во время Гран-при ISU с участием двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю в Москве.

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