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Лазарев — о запрете четверных для юниоров: не могу сказать, что от этого становится скучно

Лазарев — о запрете четверных для юниоров: не могу сказать, что от этого становится скучно
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал своё выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске. Спортсмен набрал за прокат 87,23 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Идёт
1
Лев Лазарев
Москва
87.23
2
Арсений Федотов
Москва
84.98
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
81.40

«Сегодня я прокатал довольно легко. Немного нервничал за тройной аксель, но хорошо его сделал в итоге. Старался хорошо прокатать дорожку, посмотрим, какой уровень мне поставят за неё.

Приболел перед Российско-китайскими играми, но успел восстановиться. Прошёл уже месяц с того момента, как я вновь вышел на лёд. Мне стало плохо в новогоднюю ночь, поднялась температура. Но уже 4 января я вышел на лёд и постепенно набирал форму. Как видите, короткую программу я откатал хорошо, значит, форма хорошая. А какая будет произвольная – увидим завтра.

Короткую всё равно интересно катать, пусть без четверных. Это программа, в которой можно добавлять сколько угодно хореографии, так как у юниоров нет четверных. Но я не могу сказать, что от этого как-то становится всё скучно. Конечно, с четверными всё тоже было бы очень здорово, но в короткой программе можно показать хорошее катание, хорошие вращения. Хотел бы снятия ограничения на четверные? Не знаю, как ответить на этот вопрос», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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