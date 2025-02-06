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Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Первенстве России, Федотов — второй

Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Первенстве России, Федотов — второй
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Фигурист Лев Лазарев захватил лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в короткой программе. За свой прокат он набрал 87,23 балла. Второе место занимает Арсений Федотов с результатом 84,98 балла. Тройку лидеров замыкает Эдуард Карартынян, набравший 81,40 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
87.23
2
Арсений Федотов
Москва
84.98
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
81.40

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Короткая программа, юноши:

  1. Лев Лазарев (Москва) — 87,23 балла
  2. Арсений Федотов (Москва) — 84,98
  3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 81,40
  4. Вадим Воронов (Москва) — 78,75
  5. Глеб Ковтун (Тюменская область) — 77,98
  6. Николай Колесников (Москва) — 77,77
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