Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Первенстве России, Федотов — второй

Фигурист Лев Лазарев захватил лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в короткой программе. За свой прокат он набрал 87,23 балла. Второе место занимает Арсений Федотов с результатом 84,98 балла. Тройку лидеров замыкает Эдуард Карартынян, набравший 81,40 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Короткая программа, юноши: