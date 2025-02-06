Фигурист Карартынян отметил поддержку зрителей на Российско-китайских играх

Фигурист Эдуард Карартынян прокомментировал своё выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске. Спортсмен набрал за прокат 81,40 балла и занял третье место.

«Ощущения прекрасные, свою цель выполнил. Сделал свою работу на максимум, а дальше уже дело судей оценивать, как я выступил. Очень рад что это мой рекорд в текущем сезоне, ещё и на самом важном старте сезона. Готовился к первенству России в целом как обычно, заметил в последнее время, что чем сильнее волнуюсь — тем лучше катаю.

На Российско-китайских играх была отличная поддержка зрителей, впервые видел столько болельщиков — они кричали, даже когда я просто делал шпагат. Это дало такую мотивацию, прямо хочется в такой момент откатать так, чтобы было больше аплодисментов, поэтому поддержка помогла настроиться.

На произвольную будет боевой настрой, хочется сделать свой максимум и попасть в сборную России. Порадовать тренеров, родителей и себя. Пьедестал? Я больше думаю о чистом прокате, потому что понимаю: при чистом прокате у меня может быть высокое место», — передаёт слова Карартыняна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры прошли в январе в Южно-Сахалинске.