Госдума: Валиевой не нужны медали, которые напоминают ей о допинговом скандале

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила, что российской фигуристке Камиле Валиевой лучше было бы сделать со своими медалями, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у неё аннулировали. В тот момент у неё были микродозы запрещённого вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации. Я бы не держалась за вещи в данном случае», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.