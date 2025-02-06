Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Госдума: Валиевой не нужны медали, которые напоминают ей о допинговом скандале

Госдума: Валиевой не нужны медали, которые напоминают ей о допинговом скандале
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила, что российской фигуристке Камиле Валиевой лучше было бы сделать со своими медалями, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у неё аннулировали. В тот момент у неё были микродозы запрещённого вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации. Я бы не держалась за вещи в данном случае», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Материалы по теме
«Это дело Камилы и федерации». Тарасова — о решении Валиевой не возвращать медали
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android