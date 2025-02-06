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«Откуда она возьмёт 8 тыс. франков?» Тарасова — о том, что Валиева должна заплатить ВАДА

«Откуда она возьмёт 8 тыс. франков?» Тарасова — о том, что Валиева должна заплатить ВАДА
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что российская фигуристка Камила Валиева не стала выплачивать Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) компенсацию из-за проигранной апелляции своего допинг-дела.

«Откуда она возьмёт 8 тыс. франков? Они не пишут об этом? Не знаю, за что она будет платить. Я не в курсе дела», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и обязал её выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков ISU и ВАДА.

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